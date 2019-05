Pioggia battente a Vienna per l’ultimo saluto a Niki Lauda | leggenda della Formula 1

Meteo - è un’altra Domenica invernale sull’Italia : freddo anomalo e Pioggia battente su gran parte d’Italia : Meteo – Piove e fa freddo su gran parte d’Italia in questa Domenica di metà Maggio: il sole è riservato a pochi fortunati nelle Regioni del Sud, principalmente in Sicilia, in alcune zone della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Soltanto in queste Regioni abbiamo temperature miti, ma comunque senza alcun eccesso caldo (al massimo si raggiungono i +22/+23°C nelle zone più calde), mentre sulle Regioni tirreniche e al Nord piove ...