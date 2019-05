ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il Pg dellaRiccardo Fuzio avviera' accertamenti disciplinari sull'ex consigliere del Csm Lucadalla procura di Perugia. "Una pre-ci sara' - ha detto Fuzio rispondendo ad una domanda a margine di una tavola rotonda - come accade per tutte le notizie diche riguardano i magistrati e che vengono comunicate alla Procura generale e al Csm"., già consigliere del Csm ed ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, leader di Unicost (la corrente centrista dei magistrati), èper corruzione dalla Procura di Perugia. Come spiegano il Corriere della Sera e La Repubblica, l'indagine è stata aperta su segnalazioni arrivate da Roma e Messina ed è stata affidata al pm Gemma Miliani e al Gico della Guardia di Finanza. In particolare, spiega Repubblica, "i pm indagano su una serie di circostanze che documentano una disinvolta ...

Agenzia_Ansa : Il Pg della Cassazione apre un'istruttoria sul caso #Palamara. L'ex presidente dell'Anm: 'Mai interferito sulle nom… - DarthPump : Indagato Luca Palamara a Perugia per corruzione. Pg della Cassazione apre istruttoria sul caso… - ilfogliettone : Pg Cassazione apre istruttoria su caso Palamara. Pm indagato: reato infamante chiedo sentirmi -… -