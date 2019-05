MASTERCLASS A BATTIPAGLIA | CAROLINA CRESCENTINI | ENRICO VANZINA E IL CASTING DIRECTOR

aldiladelcinema

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Il Cinema va in Città” è il titolo della giornata dedicata al grande schermo, inserita nel programma della manifestazione “Casa”, che si terrà Sabato 1 giugno. “E’ incredibile che in una città di circa 60 mila abitanti non ci sia una sala cinematografica – sostiene l’organizzatore della manifestazione, Nunzio Vitolo – Ed è incredibile che migliaia di giovani crescano senza avere questa possibilità se non recandosi nei multisala delle città limitrofe. E’ incredibile che anche nelle scuole di provincia non si possa parlare agli studenti di esperienza filmica”. Ecco, tutto questo è incredibile, ma ancheavrà la sua opportunità. Sabato 1 giugno il Cinema si presenta alla Città con due eventi separati che si terranno nella Aula Consiliare del Comune e in Piazza Amendola. Ore 16:“Una vita per il Cinema” (Comune di, aula ...

