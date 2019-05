Maltempo Potenza | termosifoni in funzione fino al 10 giugno

Maltempo - esonda il fiume Potenza nel Maceratese : campi e strade allagati : Nel Maceratese, a Pioraco e Fiuminata, il fiume Potenza è esondato in più punti a causa delle piogge di questi ultimi giorni. In frazione Castello di Fiuminata le acque, oltre ai campi, hanno invaso una strada di collegamento senza creare pericoli per le case coloniche della zona: la situazione e’ stata subito ripristinata. Tutti i fiumi della provincia di Macerata sono costantemente monitorati per il pericolo di esondazioni. La Protezione ...