Maltempo | Copagri | “Maggio anomalo | si temono ripercussioni sulle produzioni”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “La nuova ondata diautunnale, che si è abbattuta e che sta continuando a imperversare sulla Penisola, non ha fatto altro che aggravare ulteriormente il già pesante bilancio dei danni causati alle principali produzioni agricole del Paese, per le quali si preannunciano notevoli disagi”: lo sottolinea il presidente dellaFranco Verrascina, ad avviso del quale “l’agricoltura è in ginocchio”. “Un maggio, infatti, caratterizzato da forti piogge e grandinate, nonché da un brusco abbassamento delle temperature, ha interessato molte aree del Paese, da Nord a Sud, danneggiando a macchia di leopardo le principali colture ortofrutticole. A soffrirne anche il comparto zootecnico, a causa delle intense precipitazioni che hanno compromesso, in alcuni irrimediabilmente, la fienagione”, precisa il presidente della, spiegando che “la Confederazione è al lavoro per ...

Agricolae1 : @CopagriNazional : MALTEMPO, DA MAGGIO ANOMALO DANNI E DISAGI PER FIENAGIONE E COLTURE ORTOFRUTTICOLE - Agricolae - AgriculturaIT : #Maltempo. @CopagriNazional : da maggio anomalo danni e disagi per fienagione e colture ortofrutticole… - SassiLive : MALTEMPO, VERRASCINA (COPAGRI): “AGRICOLTURA IN GINOCCHIO, DA MAGGIO ANOMALO DANNI E DISAGI PER FIENAGIONE E COLTUR… -