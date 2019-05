M5s | Scanzi | “Di Maio doveva dimettersi Ha quattro incarichi e lui non è Adenauer

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Diavrebbe dovuto? Secondo me, sì, anche perché a oggi ha. Neppuresi sarebbe potuto permetteree fino a prova contraria non mi sembra che Diassomigli ad”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che menziona le passate dimissioni di Matteo Renzi.osserva: “L’esempio di Renzi è il meno indicato, tenendo conto che, dopo aver perso il referendum del 4 dicembre 2016, promise più o meno 70 volte che avrebbe smesso con la politica. E oggi è ancora lì. Anche quando perse il 4 marzo 2018, fece una sorta di dimissione rallentata e posticipata. Prendo invece come esempio D’Alema, che nel 2000 si dimise per molto meno, perché perse le elezioni regionali”. E torna su Di: “Come fai a 32 ...

