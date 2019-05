Il nuovo Napoli di Ancelotti | due idee in testa per il tecnico partenopeo | con l’aggiunta

Kiss Kiss Napoli : “Verdi resterà a Napoli - ma giocherà in un nuovo ruolo” : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Verdi l’anno prossimo vestirà ancora la maglia azzurra del Napoli. Non ci sarà, dunque, l’addio così come paventato in questo ultimo periodo. Ricordiamo che Verdi è stato acquistato dal Bologna circa un anno fa per la cifra di 25 milioni di euro. La società partenopea, ovviamente, vuole salvaguardare l’investimento confermando il calciatore anche per il prossimo anno. Il ruolo, però, ...

CRC – Pellucchi : “Il Napoli sembra aver scelto il nuovo destro - per l’attacco torna di moda una suggestione” : Sean Pelucchi, esperto di mercato ha parlato a Radio Crc dei possibili acquisti del Napoli : “Castagne è un giocatore che piace molto. E’ quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. Inglese non è alla portata dell’Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti”. “Icardi è deluso dall’ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli ...

Zeman alla Gazzetta : «Mi aspettavo di più dal Napoli - ma aprire un nuovo ciclo non è facile» : La Gazzetta dello Sport intervista Zdenek Zeman. la prima battuta del mister sul suo futuro è chiara, non ha intenzione di smettere, ma le chiamate ricevute quest’anno non erano buone. Ma lui aspetta. Aspetta di poter rientrare nel giro e trovare la panchina giusta, ma questo campionato non gli è piaciuto. «Sono 8 anni che la lotta scudetto finisce troppo spesso». Zeman boccia l’anno di CR7, in realtà definisce la sua stagione un ...

SSC Napoli - la radio ufficiale : “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve! Sarri verso…” : Mourinho alla Juve, clamorosa voce di mercato arrivata a radio Kiss Kiss Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il nuovo allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Scambio Allegri-Sarri - con l’ex Napoli anche il nuovo attaccante : Scambio ALLEGRI SARRI – Nelle ultime settimane tantissimi nomi sono stati accostati alla panchina bianconera, tanti grandi allenatori oppure alcuni nomi a sorpresa. Tra i tanti nomi spuntati nelle ultime settimane c’è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, nonostante la finale di Europa League raggiunta ed il terzo posto in campionato dietro a […] More

Il Napoli cala poker : psicodramma per l'Inter - Champions di nuovo in bilico : Ci risiamo: è psicodramma Inter. Travolti al San Paolo per 4-1 da un Napoli ormai in vacanza, i nerazzurri rimettono clamorosamente in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in ghiaccio. A novanta minuti dal termine, l'Inter viene raggiunta dall'Atalanta a q

O Jogo – nuovo obiettivo del Napoli : Acuña dello Sporting Lisbona : Calcio mercato Napoli – Piace Acuña dello Sporting Lisbona Calciomercato – L’edizione ordierna del quotidiano portoghese O Jogo riporta che il Napoli segue un Nuovo obiettivo l’argentino Marcos Acuña, 27 anni, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona. Acuña è un esterno sinistro che può giocare sia in difesa che più avanzato e risulta essere anche la soluzione più economica rispetto a Grimaldo del ...

Marcos Acuña - il nuovo nome accostato al mercato del Napoli : “Napoles segue Acuña” titola in prima pagina il quotidiano portoghese O Jogo. Marcos Acuña, argentino, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona sarebbe tra le possibili scelte delNapoli per la difesa della prossima stagione. 27 anni, esterno sinistro che può giocare sia in difesa che più avanzato ed è la soluzione più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei. Marcos Javier Acuña ...

«Gabry Little Hero cerca un gemello genetico» : dopo Alex - Napoli di nuovo in piazza. Ecco l'appello dei genitori : La caricatura usata come foto profilo della pagina facebook creata dai suoi genitori lo raffigura con muscoli, tuta e mantello da supereroe a buon ragione. Perché Gabriele è un...

Il Mattino – Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà. Ancelotti riparte con nuovo modulo e alcune certezze : Il Napoli che verrà riparte da alcune novità già viste domenica scorsa contro la Spal “Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà. Prove di modulo, il 4-2-3-1, con risposte molto positive dagli interpreti proposti da Ancelotti e segnali su quella che potrà essere la nuova squadra l’anno prossimo tenendo presente i possibili arrivi dal mercato estivo”, con questa analisi, l’ edizione odierna de Il Mattino ...

Scacco alla camorra - sgominato nuovo clan napoletano : 11 arresti tra Napoli e Salerno : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse...

PSG - nuovo assalto per Allan : stavolta il Napoli potrebbe cedere : Il Napoli dovrà difendersi nuovamente dagli assalti del PSG per Allan, avallati dal connazionale Neymar che sta facendo ‘pressioni’ Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato le avances per Allan da parte del PSG nel mese di gennaio. Il calciatore brasiliano è rimasto alla corte di Ancelotti, ma adesso i parigini si sono rifatti sotto, secondo La Gazzetta dello Sport, anche grazie alle pressioni del connazionale Neymar che ...

Nasce WOL - il nuovo modo di vivere i club a Napoli : si parte a Palazzo Fondi a giugno : A Napoli, dove continuano a spopolare eventi di portata nazionale, sarà Palazzo Fondi ad ospitare le prime tre date evento di W.O.L. il nuovo concept partenopeo che ridisegna le regole del clubbing. Di 'clubbing' si è iniziato a parlare negli anni '70, quando grandi realtà del mondo disco, come lo Studio54 e il Paradise Garage a New York facevano la loro comparsa sul panorama mondiale, segnando una svolta non solo nel mondo della musica, ma ...