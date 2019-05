Heysel | 29 Maggio 1985 | una tragedia immane ed evitabile

termometropolitico

(Di mercoledì 29 maggio 2019), 29: unaedRocco Acerra (28 anni), Bruno Balli (50 anni), Alfons Bos (35 anni), Giancarlo Bruschera (35 anni), Andrea Casula (10 anni), Giovanni Casula (44 anni), Nino Cerullo (24 anni), Willy Chielens (41 anni), Giuseppina Conti (17 anni), Dirk Daeneckx (38 anni), Dionisio Fabbro (51 anni), Jacques François (45 anni), Eugenio Gagliano (35 anni), Francesco Galli (25 anni), Giancarlo Gonnelli (45 anni), Alberto Guarini (21 anni), Giovacchino Landini (50 anni), Roberto (31 anni), Barbara Lusci (58 anni), Franco Martelli (22 anni), Loris Messore (28 anni), Gianni Mastroiaco (20 anni), Sergio Bastino Mazzino (38 anni), Luciano Rocco Papaluca (38 anni), Luigi Pidone (31 anni), Benito Pistolato (50 anni), Patrick Radcliffe (38 anni), Domenico Ragazzi (44 anni), Antonio Ragnanese (29 anni), Claude Robert (27 anni), Mario Ronchi (43 anni), ...

