Guardiola avrebbe comunicato ai Citizens la volontà di trasferirsi alla Juve

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Nel pianeta bianconero impazza tra supposizioni, indiscrezioni e smentite il toto allenatore. Che la dirigenza abbia salutato Massimiliano Allegri, allenatore che ha portato in bacheca ben 11 trofei, per accontentarsi di un altro tecnico che finora non ha mai vinto, sembrerebbe quanto meno strano. I profili accostati ai campioni d'Italia sono stati parecchi, ma ultimamente filtrano rumors in base ai quali ci sarebbe l'accordo economico con Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea che questa sera sarà impegnato nella finale di Europa League contro l'Arsenal a Baku. Il presidente Andrea Agnelli al momento si trova nella capitale dell'Azerbaigian e molti hanno visto la sua presenza nello stesso albergo del Chelsea, come un ulteriore conferma sul fatto che l'ex Napoli sarebbe ad un passo dall'accomodarsi sulla panchina bianconera. Un ulteriore elemento a favore dell'ex banchiere, sarebbe ...

