Destiny 2 | la Stagione della Ricchezza porta con sé nuovi contenuti

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Lasta per arrivare all'interno di2 e Bungie ne ha approfittato per pubblicare un road map che ci consente di dare uno sguardo aidisponibili prossimamente.Oltre alle sfide, i loot e la lore, con la nuovasarà disponibile anche una modalità a sei giocatori chiamata "Menagerie". Come riVG247, chiunque porterà a termine questa modalità riceverà delle rune attraverso il Calicedi Calus. Queste rune in seguito verranno impiegate per ottenere armi ed armature.Bungie ha inoltre dichiarato che il Calice potrà essere aggiornato in futuro in modo da acquisire ricompense molto più potenti. Chi possiede il Pass Annuale avrà accesso ai boss di Menagerie entro giugno. Il matchmaking sarà disponibile per la difficoltà normale, mentre per quella eroica sarà necessario un gruppo preformato.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco tutti i dettagli sulla Stagione della Ricchezza di #Destiny2. - gamesblogit : Destiny 2: il nuovo video anticipa l'arrivo della Stagione della Ricchezza - RobyRoby27 : Destiny 2: il trailer della Stagione della Ricchezza -