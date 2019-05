Dal 30 maggio al 28 luglio apre le porte una mostra sulla Roma contemporanea

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini perde il primo set contro Ruud. NaDal domina e sfiderà Goffin : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Debutta il OnePlus 7 su Amazon : pre-ordini aperti Dal 29 maggio : Dopo aver dato spazio al OnePlus 7 Pro, l'OEM si dedica anche al lancio del OnePlus 7, che è possibile pre-ordinare da oggi 29 maggio su Amazon Italia, come riportato dal comunicato stampa che ci è stato prontamente girato. Il device ha un prezzo di 559 euro nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage (colorazione Mirror Gray), e di 609 euro per quel che riguarda l'unità con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. A partire dal 4 giugno il ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : Dal 29 maggio al 4 giugno : ARIETE (21.03 - 20.04)TORO (21.04 - 20.05)GEMELLI (21.05 - 21.06)CANCRO (22.06 - 22.07)LEONE (23.07 - 23.08)VERGINE (24.08 - 22.09)BILANCIA (23.09 - 22.10)SCORPIONE (23.10 - 22.11)SAGITTARIO (23.11 - 21.12)CAPRICORNO (22.12 - 20.01)ACQUARIO (21.01 - 19.02)PESCI (20.02 - 20.03)Cari Gemelli, siete leggeri come una folata di brezza soffiata dalla Luna amica. E con la stessa lievità se ne volano via i soldi, guadagnati grazie a Mercurio, con ...

Non può mangiare - in ospeDale le danno un pezzo di formaggio : paziente muore soffocata : La donna, a causa di una patologia, non poteva mangiare nulla di solido ma solo cibi liquidi e frullati. Per errore però in ospedale le hanno servito anche un pezzo di formaggio che la donna ha ingerito e che però per lei si è rivelato fatale. Ora i familiari chiedono un maxi risarcimento da ben 640mila euro. Non avrebbe potuto mangiare nulla di solido a causa di una malattia, come era scritto nero su bianco sulla sua cartella clinica ma, ...

Oroscopo del weekend Dal 31 maggio al 2 giugno : Vergine fortunato in amore : Il mese di maggio sta volgendo ormai al termine e giugno inizia a manifestare la sua influenza sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo del weekend, per le giornate comprese tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno, cerca di portare chiarezza su alcuni punti che accomunano i vari segni. L'Ariete saprà gestire al meglio le proprie finanze mentre i Pesci potranno aprirsi a nuove esperienze ed il Leone potrà ritenersi fortunato per gran parte di ...

Volley femminile : programma della VNL Dal 28 al 30 maggio - si parte con la Rep. Dominicana : Il fitto calendario della Volleyball National League femminile ci presenta per questa seconda tappa, che verrà giocata tra martedì 28 maggio e giovedì 30 maggio, molte partite interessanti tra cui tre match della nazionale azzurra allenata da coach Mazzanti. In questa seconda settimana di competizioni scenderanno in campo le sedici squadre partecipanti in quattro località differenti sparse per il mondo. L'Italia avrà il vantaggio di giocare le ...

Nuovo iPod Touch ufficiale Dal 28 maggio e prezzo in Italia : ben poca innovazione rispetto al passato : Gli amanti della musica digitale sono avvistati: nuovi iPod Touch Apple sono a disposizione per l'acquisto sull'Apple Store proprio oggi 28 maggio. Una mossa attesa da tempo dall'azienda di Cupertino ma comunque a sorpresa a pochi giorni dall'apertura della conferenza WWDC per gli sviluppatori. Era dal 2015 che Tim Cook e il suo entourage non lanciavano un Nuovo dispositivo della serie, eppure chi si aspettava grossi cambiamenti rispetto al ...

E’ il Real Madrid il club con maggiore valore azienDale in Europa : Il Real Madrid ha disputato una stagione deludente ma si conferma come il club più importante al mondo. Il club spagnolo con un valore d’impresa di 3,2 miliardi di euro scavalca il Manchester United nella classifica delle squadre di calcio europee che valgono di più, al terzo posto il Bayern Monaco mentre il Barcellona scivola al quarto posto. E’ questo il risultato emerso dalla quarta edizione di ‘Football clubs’ ...