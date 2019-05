Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ultimi giorni di preparazione per gli aspiranti 2.004 Direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga), la cuipreselettiva delsi svolgerà nei giorni di martedì 11 (turno blu), mercoledì 12 (turno giallo) e giovedì 13 giugno (turno porpora) alle ore 10:00 nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali. Lapreselettiva consisterà in un test di 100 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una soltanto è quella corretta (il tempo massimo previsto per rispondere alle domande sarà di 100 minuti). Ogni candidato avrà un ordine differente delle domande proposte. I candidati dovranno essere nella sede d'esame per le ore 8:00, in modo da poter avviare le operazioni di identificazione. L'accesso alle aule avverrà uno alla volta e ne verrà annotata la presenza sul registro d'aula. A seguito dell'ingresso in aula, ogni candidato ...

caterinaperna1 : Concorso Dgsa: la prova inizierà dopo l'inserimento della parola chiave - orizzontescuola : Concorso DGSA, Anief: numerosi errori nella banca dati per preselettiva. I nostri ricorsi -