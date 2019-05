AIRC accende i riflettori su fumo e tumore al polmone | è emergenza tra giovani e donne

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Venerdì 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, la Fondazioneper la ricerca sul cancro risponde all’appello lanciato dai medici e dai ricercatori impegnati nella lotta contro ilale scende in campo per sensibilizzare in particolare ie lesui rischi che corrono scegliendo di fumare. Secondo i dati diffusi dall’indagine internazionale “Global Youth Tobacco Survey”, raccolti per l’Italia dall’Istituto Superiore di Sanità, già fra 13 e i 15 anni un ragazzo su cinque fuma quotidianamente le sigarette tradizionali, mentre il 18% utilizza sigarette elettroniche. Le ragazze sono fumatrici abituali di sigaretta tradizionale nel 24% dei casi, contro il 16% dei coetanei maschi, mentre utilizzano regolarmente la sigaretta elettronica il 22% dei maschi e il 13% delle femmine. La fascia di età dell’iniziazione aldi sigaretta è quella ...