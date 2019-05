Volo di linea e «grazie» al pilota | Harry | il principe gentile | torna a casa

PD accusa Di Maio di aver preso un aereo di Stato - lui replica : "Sono saltato da quello di linea mentre era in Volo?" : Il PD probabilmente non ha ancora imparato che la campagna elettorale non si fa cercando di denigrare gli avversari politici, ma sui temi e i contenuti, altrimenti il rischio è quello di incappare in qualche figuraccia e darsi la zappa sui piedi. Negli ultimi giorni i dem avevano fatto circolare la notizia secondo cui il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5 Stelle, aveva usato un volo di Stato per fare campagna elettorale ...

TennistaVolo - Mondiali 2019 : delineata la finale del doppio misto. Tutti i risultati odierni : Sono proseguiti oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali individuali di Tennistavolo: spazio a tutte le specialità, tra quelle olimpiche con l’allineamento ai quarti del singolare maschile, alle semifinali di quello femminile, ed alla finale del doppio misto, mentre tra quelle non olimpiche con l’allineamento alle semifinali dei doppi maschile e femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE SINGOLARE MASCHILE Ottavi di ...

Inter - Marotta : 'Spalletti resta - in linea con obiettivi. Icardi? Conta anche sua Volontà' : Ciò che ci siamo trovati a gestire fa parte del calcio, uno sport bellissimo che annovera all'Interno di una squadra 30 e più giocatori. I quali non devono essere per forza amici, ma professionisti ...

Albania - “colpo da 10 milioni di euro in aeroporto” : commando armato assalta un veliVolo di linea prima del decollo : Sono arrivati a bordo di una falsa auto della polizia, si sono intrufolati nell’aeroporto Madre Teresa a Rinas, tra Durazzo e Tirana, forzando un’uscita secondaria utilizzata dai vigili del fuoco e una volta arrivati sulla pista si sono avvicinati a un aereo – con 160 passeggeri a bordo – in attesa del decollo alla volta di Vienna. A quel punto, passamontagna in volto e giubbotti antiproiettile addosso, armati di pistole ...