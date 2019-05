' Se non sporca il mio pavimento' | un mèlo di Giuliano Scarpinato

Falcone : Morra - ' non accettare puzzo compromesso morale che sporca istituzioni' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Bisogna smetterla di accettare il puzzo del compromesso morale che sporca le istituzioni". Lo ha detto il presidente dell'Antimafia Nicola Morra all'aula bunker di Palermo dove si stanno svolgendo le commemorazioni per il XXVII anniversario della strage di Capaci.

Salvini e Raggi litigano ancora. Il vicepremier : "Roma mai così sporca. Sul debito niente regali". La sindaca non ci sta : Dopo le scintille dei giorni scorsi, si acuisce lo scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. Ed il circuito dell'Eur per la Formula E - da entrambi frequentato oggi - si trasforma in un ring. Il leader della Lega, mentre torna ad affondare sul "degrado" della Capitale e sui "romani che si lamentano", avverte: "Per Roma stiamo facendo di tutto, l'unica cosa che non si potrà fare è regalare soldi ad una città ignorando i ...