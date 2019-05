“Scene gravissime” La denuncia che fa tremare il Grande Fratello “Una violenza

caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2019) Ieri sera è successo davvero di tutto durante l’ottava puntata del. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex fidanzato di Francesca De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Come due settimane fa, Giorgio è sembrato molto su di giri, troppo forse, quasi “alterato”, dirà poi qualcuno sui social: nega il tradimento, lo ammette, poi lo nega ancora e così via. E si avvicina più volte a Francesca in modo molesto, tanto che la conduttrice si vede costretta a intervenire prima di cacciarlo dalla Casa. Ma andiamo con ordine. “Io non ho parole, stai ascoltando una falsa”, dice dapprima a Francesca. “Quella lì me l’ha presentata la tua amica Alessandra, vuoi che mi struscio come te con quel pupazzo? – prova ad attaccare Giorgio – In questo mondo tuo qui non è possibile parlare. Non ti ho tradito io, ti ha tradito la tua ...

