Sblocca cantieri, arriva l’obbligo di installare le telecamere in asili nido e case di cura (Di martedì 28 maggio 2019) arriva l’obbligo di installare le telecamere in tutte le aule degli asili, così come nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. La novità viene introdotta con un emendamento al decreto Sblocca cantieri approvato in commissioni Lavori pubblici e Ambiente al Senato. La proposta di modifica è stata firmata dai senatori di Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia. L’installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso riguarderà tutte le scuole dell’infanzia, sia statali che paritarie. L’emendamento prevede la creazione di un fondo per finanziare l’installazione delle telecamere con l’obiettivo di assicurare a tutti gli ospiti delle strutture coinvolte una “più ampia tutela”.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 28 maggio 2019)dilein tutte le aule degli, così come nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. La novità viene introdotta con un emendamento al decretoapprovato in commissioni Lavori pubblici e Ambiente al Senato. La proposta di modifica è stata firmata dai senatori di Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Forza Italia. L’installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso riguarderà tutte le scuole dell’infanzia, sia statali che paritarie. L’emendamento prevede la creazione di un fondo per finanziare l’installazione dellecon l’obiettivo di assicurare a tutti gli ospiti delle strutture coinvolte una “più ampia tutela”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

pbersani : Chiamano liberalizzazione la #leggedellagiungla. Io le ho fatte regolando non sregolando, togliendo occasioni di co… - Fontana3Lorenzo : Una bella notizia! Ringrazio i senatori dei diversi schieramenti, che hanno votato compatti la proposta a prima fir… - Corriere : Sblocca-cantieri, via libera alle telecamere in asili e case di cura -