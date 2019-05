Roma – Kolarov verso l’addio | la Stella Rossa interessata al terzino

Calciomercato Roma - Kolarov vicino alla Stella Rossa : Aleksandar Kolarov vicino all’addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs, il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado. Kolarov potrebbe salutare dopo due stagioni di buon livello con 10 gol segnati. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla RomaL'articolo ...

Kolarov a DAZN : "De Rossi sperava di chiudere la carriera alla Roma" : Inizia ufficialmente domani la 37esima e penultima giornata di Serie A e tra le gare in programma ce n'è una che avrà risvolti fondamentali per la lotta al quarto posto, quella tra Sassuolo e Roma. A occupre questa importante posizione che consentirebbe di disputare la Champions League nella pRossima stagione al momento è l'Atalanta, ma […]

Kolarov - "a tutta Roma" su DAZN : "Le scritte sotto casa - De Rossi - Di Francesco e Monchi" : Le dichiarazioni di Kolarov ai microfoni di DAZN. Dalla sfida alla Juve, alla sua esperienza interista, fino a Barella e Pjanic. Sugli attacchi dei tifosi della Roma e le scritte sotto casa: "Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti che sono romanista, ma ogni

Roma - a tutto Kolarov : il ritiro di De Rossi ed il peso sulle spalle di Florenzi : Aleksander Kolarov ha parlato della sua permanenza alla Roma, ma anche dell’addio del capitano giallorosso De Rossi Aleksander Kolarov, terzino della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della situazione della squadra capitolina, da Daniele De Rossi, capitano della squadra, agli attacchi che subisce dai tifosi gialloRossi per il suo trascorso alla Lazio. Sulla situazione della Roma, il serbo dice che “i primi ...

Roma. Kolarov contestazioni? non abbasso cresta con nessuno : Kolarov: Da noi in Serbia si dice che non si puo' essere piu' cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti.

Kolarov intervista DAZN – Aleksandar Kolarov ha vissuto una stagione abbastanza complicata. Il rapporto con i tifosi si è incrinato e il giocatore ne ha parlato in un'intervista alla piattaforma di sport in streaming DAZN. Il calciatore è partito proprio da qui: «Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici […]

Roma-Cagliari 3-0 - con Fazio - Pastore e Kolarov giallorossi in Champions almeno per una notte : Godersi il presente, pensare al futuro o prendere il pacchetto completo? La Roma afferra una notte al quarto posto - in attesa di Torino-Milan stasera e Atalanta-Udinese domani - e sogna di arrivare ...

Roma-Cagliari 3-0 Fazio-Pastore-Kolarov - giallorossi al 4° posto : ROMA - La Roma impiega 8' per sbrigare, 3-0, la pratica Cagliari e issarsi solitaria, almeno per 24 ore, al 4° posto. Non c'è stata partita all'Olimpico. Rassicurata ulteriormente dalla sconfitta ...

Roma-Cagliari 3-0 La Diretta A segno Kolarov : Roma e Cagliari si affrontano in una partita di fondamentale importanza soprattutto per i giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il quarto posto finale e passati indenni dalla difficile ...

Roma - le pagelle : Dzeko non è sufficiente. Ancora male Kolarov : MIRANTE 6,5. Subito in volo per alzare la girata insidiosa di Benassi. E, prima di incassare la rete di testa di Pezzella, si distante sul diagonale di Muriel. Meglio del titolare, insomma. Lucido. ...