Per il CorSport Insigne resta al Napoli per assenza di offerte

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Corriere dello Sport dà per certa la permanenza dial. Non solo e non tanto per la distensione dei toni da parte di De Laurentiis, che ha parlato di semplice periodo di appannamento per il capitano dichiarando che dal giorno dell’incontro a cui era presente anche Raiola il caso non è più esistito. Il motivo reale della permanenza è che la trattativa per l’eventuale cessione del capitano è davvero difficile si concretizzi. Il, infatti, valuta Lorenzo 100 milioni di euro. Una somma enorme dato anche il rendimento dell’attaccante nell’ultima stagione, con Ancelotti in panchina. È vero, infatti, che nell’era Sarri il capitano ha dimostrato affidabilità e regolarità di pzione, ma ciò non è accaduto quest’anno, anzi, ha più volte irritato Re Carlo per la sua impalpabilità. L’esorbitante cifra chiesta dalper il frattese non ha trovato riscontri di ...

