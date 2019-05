Nuovi Guai per Morgan Ecco Cosa Sta Succedendo!

gossipnews.tv

(Di martedì 28 maggio 2019) Brutto periodo per. L’artista sta passando brutticon la giustizia e rischia di vivere per strada.sta succedendo in questi giorni. In questi giorni una brutta faccenda sta investendo, il celebre artista ex leader dei BluVertigo, spesso al centro della cronaca anche per via delle polemiche avute con le sue ex Asia Argento e Jessica Mazzoli. Con entrambe infatti Marco Castoldi, (questo è il vero nome di), ha avuto delle importanti storie d’amore, suggellate dalla messa alla luce di due figli dei quali, almeno stando al racconto delle sue ex,non si è mai occupato. Ma come spesso accade, piove sempre sul bagnato. E’ notizia di questi giorni infatti che il cantante stia attraversando un periodo di gravi difficoltà economiche. Addirittura la sua casa è stata pignorata e messa all’asta. Marco avrebbe dovuto lasciare la sua ...

Tecno__Android : Tesla: nuovi guai per il brand di auto elettriche di lusso - La nota azienda di Elon Musk che produce auto elettr… - corriereag : Nuovi guai per noto notaio agrigentino - -