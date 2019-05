Milan – Dimissioni Leonardo | la società ufficializza la decisione del ds | il comunicato

Milan - i motivi delle dimissioni di Gattuso : Manca ancora l’ufficialità, ma Rino Gattuso non è più l’allenatore del Milan. Il tecnico calabrese ha rassegnato nelle mani di Gazidis le proprie dimissioni, come confermato da egli stesso ai microfoni di Repubblica. Ma perché Gattuso si è dimesso dal Milan? Alla base della decisione di Ringhio ci sarebbe una differenza di vedute con l’attuale proprietà. Gazidis, infatti, è intenzionato a costruire un Milan di under 23, ...

Dimissioni Gattuso : “La mia storia col Milan non potrà mai essere questione di soldi” : Rino Gattuso non allenerà il Milan nella prossima stagione. Seppur manchi ancora un comunicato ufficiale da parte della società rossonera, è stato lo stesso allenatore a confermare l’indiscrezione ai microfoni de La Repubblica. L’allenatore calabrese ha scelto, di fatto, di rassegnare le proprie Dimissioni dopo l’incontro con l’ad Ivan Gazidis e di rinunciare ai due anni di contratto residui (e ad un ingaggio netto di ...

Boom Milan - la rivoluzione parte da Leonardo : domani le dimissioni ufficiali : Milan, Leonardo rassegnerà le dimissioni domani facendo dunque spazio al probabile arrivo di Campos dal Lille Milan, la rivoluzione è iniziata. domani Leonardo darà le dimissioni al club rossonero, secondo quanto riportato da Skysport, a seguito di un’annata non certo entusiasmante culminata con il quinto posto che non varrà la Champions League in vista della prossima annata. Dal Lille potrebbe arrivare al suo posto il dirigente ...

Milan - Leonardo valuta le dimissioni da DT : Il futuro passa dalla Champions e non solo per il Milan. Perché il club rossonero potrebbe dare vita ad una rivoluzione nelle prossime settimane, con novità soprattutto in dirigenza. Ad essere in bilico è soprattutto Leonardo, anche per sua scelta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il clima di incertezza dell’ultimo periodo, con diversi […] L'articolo Milan, Leonardo valuta le dimissioni da DT è stato realizzato da ...

Tatarella - io innocente ma mi dimetto. Lettera dimissioni a Comune Milano : "Sono innocente, le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi dal Consiglio comunale". Sono le parole, affidate al suo legale, l'avvocato Luigi Giuliano, di Pietro Tatarella, il consigliere comunale milanese, ex vice coordinatore regionale di FI (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda. Oggi nell'interrogatorio davanti al gip ha scelto di avvalersi della facolta' di ...

Silvio Berlusconi - oggi le dimissioni dal San Raffaele di Milano dopo l'operazione : A sei giorni dal ricovero arriva il giorno delle dimissioni per Silvio Berlusconi, che martedì scorso era stato portato in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano e lì operato lo stesso giorno ...

Milan - Gattuso : «Le dimissioni non esistono - ho due anni di contratto» : Io spento? La mia storia la conoscete, posso essere un uomo spento? Non mollo e lotto come ho sempre fatto, se no starei a casa con i miei figli e i miei cani in giro per il mondo. È solo un momento ...

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “la parola dimissioni per me non esiste - l’obiettivo è la Champions” : L’allenatore del Milan ha sottolineato come non rassegnerà le sue dimissioni, anche in caso di sconfitta con il Bologna “Ho due anni di contratto, la parola dimissioni per me non esiste, il mio unico obiettivo è andare in Champions League e il resto non conta nulla“. L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, si esprime così in merito al suo futuro sulla panchina rossonera, sempre più traballante dopo gli ultimi ...

Milan-Bologna - tra ritiro e dimissioni : Gattuso è scatenato : “Il ritiro? Ho deciso una roba che non volevo fare ma ci sono regole da rispettare, da parte tutti. Nei momenti di difficolta’ bisogna capire l’ambiente e la maglia che si indossa: ho fatto la scelta del ritiro perche’ mi sembrava che tutti non ci stavamo piu’ con la testa. Siamo insieme da quattro-cinque giorni, questo ci ha rafforzato, vedremo domani”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa, alla ...