Maltempo | incendio in condominio a Bologna | forse un fulmine

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Unè scoppiato all’ultimo piano di unin centro a, in via Marconi e probabilmente e’ stato originato da un. La centralina elettrica che regola anche l’ascensore ha preso fuoco e il palazzo e’ stato temporaneamente evacuato. Sul posto, 118, vigili del fuoco: al momento non risultano feriti. I residenti hanno sentito un boato e poi sono stati fatti uscire. Sono in corso verifiche per capire le cause di quanto e’ successo. L'articoloinunMeteo Web.

Nutizieri : Maltempo, fulmine colpisce condominio: incendio nel vano ascensore - 1DAnneStyles : RT @agro24tw: Maltempo: a Salerno fulmine su palazzo, principio incendio - agro24tw : Maltempo: a Salerno fulmine su palazzo, principio incendio -