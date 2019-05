MacKenzie Bezos | ex moglie di Jeff Bezos | darà in beneficenza metà della sua ricchezza

MacKenzie e Jeff Bezos - è loro il divorzio più ricco di sempre : Sposi per 26 anni, Jeff Bezos , fondatore di Amazon nonché uomo più ricco del mondo, e Mackenzie Bezos hanno ufficialmente trovato un accordo per l'annunciato divorzio . Alla donna andranno infatti 36 miliardi di dollari, ovvero il 4% delle azioni Amazon possedute dalla coppia, mentre a Jeff rimarrà il restante 12%, l’esclusiva autorità di voto sulle azioni, il Washington Post e la società di esplorazione spaziale Blue Origin."È stata una ...

Amazon - divorzio da record tra Jeff Bezos e la moglie MacKenzie : a lei 36 miliardi in azioni - è la donna più ricca del mondo : Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha segnato un nuovo record con l’assegno che ha staccato a quella che è ormai la sua ex moglie, MacKenzie, che ora è la donna più ricca del mondo. Il loro è il divorzio più costoso della storia: lei ha concesso al marito tutti i suoi interessi nel Washington Post e in Blue Origin, oltre al 75% delle azioni che erano condivise dalla coppia in Amazon, ma si è tenuta il restante 25% dei titoli, ovvero il 4% ...