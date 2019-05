Luisa Ranieri | «Invecchiare? Che c’è di male | vuol dire che hai vissuto»

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019)ha un profilo non da poco. Attrice, mamma di due bambine, Emma 7 anni e Bianca 3 anni, moglie del commissario più amato dagli italiani, Montalbano, ovvero Luca Zingaretti che ha conosciuto sul set del film «Cefalonia», cognata dell’unico uomo politico, Nicola Zingaretti, governatore della regione Lazio e segretario del Pd scelto per fare opposizione a Salvini. Ma di tutto questo non si può parlare., 45 anni, una delle donne più belle del cinema e della tv italiana, napoletana, gioviale e sorridente, si concede per parlare di bellezza e benessere, di come ha fatto (e continua a fare) a trovare l’equilibrio giusto tra lavoro e famiglia, e di come abbina verdure amare alla pasta, perché glielo ha detto una nutrizionista Sara Farnetti: «fluidificano la bile e aiutano il fegato ad assorbire meno gli zuccheri dei carboidrati». Risultato, ...

IAmJamesTheBond : RT @IAmJamesTheBond: @AnnalisaChirico @paoletta2869 @matteosalvinimi .@AnnalisaChirico: 'Dietro Salvini c’è l’Italia con la sua cultura pop… - BrilloNic : RT @IAmJamesTheBond: @AnnalisaChirico @paoletta2869 @matteosalvinimi .@AnnalisaChirico: 'Dietro Salvini c’è l’Italia con la sua cultura pop… - 972salvatore : RT @IAmJamesTheBond: @AnnalisaChirico @paoletta2869 @matteosalvinimi .@AnnalisaChirico: 'Dietro Salvini c’è l’Italia con la sua cultura pop… -