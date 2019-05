Fca-Renault | proposta ufficiale di fusione Il marchio italo-americano vola in borsa

Fca-Renault - Modelli e fabbriche - ecco cosa potrebbe cambiare : Lultimo comunicato rilasciato dalla Renault sullesito della riunione del consiglio di amministrazione di questa mattina, ha espresso una prima valutazione di interesse verso la proposta della FCA, che potrebbe creare valore aggiunto allAlleanza, confermando nello stesso tempo limpronta produttiva del gruppo Renault. Una frase questultima messa nel comunicato tuttaltro che a caso. Le potenziali sinergie di prodotto e, perdonate il gioco di ...

Fca annuncia la fusione con Renault :

Fca-Renault divide i gialloverdi. Lega per l'intervento pubblico - M5s categorico : "Non se ne parla" : La politica è sempre attenta quando a muoversi sono i giganti dell’industria. Perché a muoversi sono player che con il loro impatto, in termini di produzione di ricchezza e occupazione, hanno la capacità e la forza di dare una spinta al Paese, che a sua volta si compone di altri fattori positivi, come credibilità e affidabilità, da intercettare. Se questi colossi sono tali soprattutto oltre i confini ...

Cosa pensano i giapponesi della fusione Fca-Renault : Roma. Solo domani il consiglio di amministrazione di Nissan esaminerà il piano di fusione alla pari tra Renault, sua azionista di maggioranza, e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Un’apparente freddezza che potrebbe preludere a due scenari: l’ingresso a pieno titolo nell’accordo, dettato anche dal fat

Fca-Renault - La Borsa applaude alla proposta di fusione : I mercati finanziari hanno accordo con favore la proposta di fusione avanzata dalla FCA alla Renault. A dimostrarlo è l'andamento delle azioni dei due gruppi automobilistici sulle rispettive piazze finanziarie. Il titolo Renault ha chiuso la seduta a Parigi in rialzo del 12,15% mentre Fca ha messo a segno un guadagno del 7,98% perdendo oltre la metà dello slancio registrato in avvio di contrattazioni (+18,7%) a causa dell'andamento ...

Fca-Renault - una fusione in cui Parigi ha peso mentre Roma subisce. E Cdp non ha mai investito nel settore auto : In assenza di una strategia industriale di lungo periodo, gli Agnelli dialogano più facilmente con la Francia di Emmanuel Macron che con il premier Giuseppe Conte. E avviano una discussione sulle prospettive delle nozze fra Fca e Renault che porteranno alla nascita del terzo gruppo automobilistico al mondo. Con il risultato che Parigi potrà far valere il suo peso, mentre Roma rischia di subire un’operazione dalle pesanti ricadute ...

Fca-Renault - Elkann : dalla fusione grandi benefici per l'Italia : La possibile fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault non avrà alcun impatto sugli stabilimenti automobilistici italiani e, anzi, produrrà "grandi benefici" per l'Italia. Ne è convinto John Elkann, presidente del gruppo italo-americano e numero uno della famiglia Agnelli, parlando della proposta di aggregazione presentata oggi a La Regie e ribadendo l'assenza di qualsivoglia conseguenza per le strutture produttive in ...

Fca sposa Renault - ecco perché il matrimonio conviene a tutti : Renault ed Fca, un matrimonio all'insegna di tanti interessi in comune. ecco perché i due Gruppi hanno deciso di accelerare la tempistica per poter annunciare al più presto la fusione ...

Fca-Renault - la paura dei sindacati : rischio “doppioni” da Panda a 500X : Da Pomigliano, fabbrica dove nascono le Panda, a Melfi, dove si realizzano i suv 500X e Renegade: questi i possibili nodi dopo la fusione tra Fca e Renault...

Fca-Renault - Gli Agnelli primi azionisti - poi Macron : Il gruppo FCA ha proposto alla Renault una fusione "alla pari" che porterà alla creazione del terzo maggior produttore automobilistico al mondo. Cosa significa per gli attuali azionisti delle due società una proposta del genere? E quali sono le implicazioni sul fronte della governance della presenza di uno Stato come la Francia? Non è al momento facile dare risposte ben precise. Innanzitutto perché si tratta di una proposta non ...

La fusione Fca-Renault : dalla governance al ruolo dell’Italia - sei cose che si devono sapere : Fca ha necessità di trovare in tempi non biblici un partner forte, anche perché nella transizione tecnologica del settore automotive Torino è rimasta indietro nell’elettrico. ma i francesi sono il partner giusto?

Fca-Renault = Fine della Fiat : La notizia della fusione tra FCA e il gruppo Renault-Nissan – avvenimento epocale se portato a termine – si presta a una infinità di considerazioni, la maggioranza delle quali purtroppo, sia detto senza offese, decisamente tristi. E nonostante questo, cercheremo di limitarci ad alcune poche, aggiungendovi un sogno finale, perché anche nel mondo delle grandi imprese non è detto che tutto debba andare sempre e solo nella strada grigia dei profitti ...

Fca-Renault - molti vantaggi e qualche rischio. Perché il matrimonio conviene : Fusione Fca-Renault: un’operazione di cui il compianto Sergio Marchionne andrebbe probabilmente fiero e che, forse, se la sorte non fosse stata così severa col manager di origine abruzzese, avrebbe potuto costituire l’ultimo coup de théâtre industriale e finanziario del dirigente scomparso la scorsa estate. Era nell’aria che FCA fosse diventata la Cenerentola dell’automotive: conti in ordine, forte presenza negli Stati Uniti, brand di assoluto ...

Fca-Renault - è ufficiale la proposta di fusione. I francesi : “Ci interessa” : Come preannunciato, Fca presenta una proposta di fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Secondo la nota diffusa stamattina, la società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una m...