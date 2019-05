Dave Grohl ricorda il successo di Nevermind | ' All’improvviso | una montagna di soldi'

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Per un musicista comeun album come, pubblicato nel 1991, è stato un enorme fonte di guadagni, sia per lui che per la band. In una recente intervista l'ex batterista dei Nirvana e attuale frontman dei Foo Fighters ha raccontato come ha speso idi, album che ha lanciato la band di Seattle e che rimane tra i dischi più importanti di sempre. L'intervista Intervistato dal magazine Bon Appetit,ha raccontato come ha speso iguadagnati con l'album, vero e proprioche consacrò i Nirvana: “Quando ero nei Nirvana ed è uscitoho iniziato all'improvviso a guadagnare unadi, numeri che mai avevo visto prima. Così acquistai una casa sulla spiaggia a Nogs Head, NC, e ho passato in quel posto tutta l'estate del 1992, mangiando il pulled pork della Carolina. E dunque realizzai ‘Oh, questo è il barbecue, è ...

