Calcio | Mondiali Under 20 2019 | l’Italia a caccia dei punti della sicurezza contro il

(Di martedì 28 maggio 2019) L’Italia, già qualificata per gli ottavi di finale ai20 in corso di svolgimento in Polonia, sfida domani il Giappone per mantenere ben saldo il primo posto nel girone B, finora esclusivo appannaggio degli azzurrini dopo le due vittorie su altrettanti incontriMessico ed Ecuador. Proprio a causacorsa verso la prima posizione, potrebbe non esserci una grande modificaformazione azzurra rispetto a quanto già visto nei due incontri precedenti, almeno per quanto riguarda i pilastri: Plizzari, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Scamacca e Pinamonti, con l’aggiunta di Ranieri che nel matchl’Ecuador ha saputo dare un validissimo contributo in fase difensiva. Il Giappone, però, è pericoloso perché può ancora arrivare primo battendo la nostra Nazionale, in seguito all’1-1l’Ecuador e al sonante 3-0il Messico. In ...

