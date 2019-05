Berlusconi a Bruxelles si riprende la scena | “Convincerò Orban a restare nel Ppe

ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2019) Forza Italia e' indispensabile nel centro destra e continuare con questo governo e' un tradimento del sentimento e della volonta' degli italiani. Il presidente di Forza Italia, neo eletto al Parlamento europeo, Silvio, torna a pieno titolo in politica nel giorno del suo ritorno adove ha partecipato al summit del Partito popolare europeo. "Il risultato delle elezioni ha dimostrato che Forza Italia e' assolutamente indispensabile per il centro destra, che deve essere unito se vuole avere una maggioranza. Dentro il centrodestra, Forza Italia ha una funzione imprescindibile: e' il presidio della cultura e della politica liberale, e' il presidio della civilta' europea e dei suoi principi, e' la garanzia del mantenimento della democrazia rappresentativa e della liberta' in Italia", ha detto.Oggi, asi tengono ai primi incontri per ...

