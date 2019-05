Zingaretti | “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5s finito Primo passo per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Come si può parlare di crescita dato che il Pd nonin termini dirispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, ilM5s-di undici mesi fa è. C’è un nuovo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul fatto che, al di là delle percentuali, i dem non raggiungano i 6milioni e 100mila consensi raccolti il 4 marzo 2018. “Cresciamo ovunque, in modo omogeneo in tutto il territorio siamo primi in molte città”, rivendica ancora. Per poi provocare il M5s: “Hanno un problema evidente, per stare nel polo con Salvini. Non so come faranno a risolverlo” Zonaeuro Di F. Q. ...

