Ultimissimo concept di maggio per iOS 13 coi punti di forza dell’aggiornamento

(Di lunedì 27 maggio 2019) Si torna a parlare anche oggi 27di iOS 13, il nuovo aggiornamento di Apple che verrà svelato al pubblico nel corso delle prossime settimane, prima dell'esordio ufficiale in programma a settembre insieme al lancio dei nuovi modelli iPhone. Dopo le ultime notizie condivise coi nostri lettori pochi giorni fa sul nostro sito, stamane è emerso in Rete un ulterioresul sistema operativo di Apple, con cui possiamo farci un'idea più chiara su quello che ci aspetta durante la stagione estiva. In attesa di poter toccare con mano una volta per tutte l'aggiornamento in questione.Come riporta melablog, iltrapelato nelle ultime ore su iOS 13 consente agli utenti e agli addetti ai lavori di concentrarsi fondamentalmente su tre aspetti. La Dark Mode è fondamentale, in quanto con le sue tonalità nere o grigie potrà cooperare al meglio coi display OLED. Il risultato finale? ...

