Tragedia nel napoletano | uccide il fratello a coltellate | si indaga sulle cause

Motocross - Tragedia nel pesarese : pilota muore durante una gara : Un tragico incidente ha colpito il circuito di Motocross di Cavallara e scosso tutto il mondo sportivo. durante una prova del Campionato Italiano Senior ha perso tragicamente la vita il pilota Raffaele Mazzola. Il funesto salto nel circuito durante il primo giro della quarta prova del Campionato Italiano, Raffaele Mazzola ha perso il controllo della moto ed è caduto durante un salto. Il pilota a questo punto sarebbe stato travolto dagli altri ...

Tragedia nella gara di motocross a Pesaro - pilota muore durante la gara - ferito il padre di Dovizioso : Incidente mortale nel circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio (Pesaro Urbino) nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di motocross. Nel corso...

A Plague Tale Innocence : una poesia nella Tragedia – Recensione : In un’epoca in cui è più importante quello che gira intorno ad un videogioco più del gioco stesso, A Plague Tale Innocence è uno di quei titoli che non ti aspetti ma di cui noi videogiocatori abbiamo bisogno. Sviluppato da un team semi indipendente: Asobo, conosciuto forse solo per i giochi a tema pixar. Eppure questo diamante è riuscito ad entrare nella mia personale classifica di titoli più emozionanti di sempre. Durante la mia lunga ...

Tragedia nel Pescarese : incendio in clinica privata - 2 morti : Durante lo spegnimento di un incendio presso l’ospedale Villa Serena di Città Sant’Angelo, nel Pescarese, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi privi di vita di due pazienti disabili. L’incendio è divampato nella notte in un edificio esterno rispetto al complesso della clinica privata: le vittime sarebbero un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti). Sarebbero morti carbonizzati. Il personale ...

Tragedia nel calcio boliviano - arbitro muore in campo per arresto cardiaco : inutili i soccorsi : Il direttore di gara è morto dopo essere stato trasportato in ospedale, i tempestivi soccorsi non sono bastati a salvargli la vita Tragedia nel calcio boliviano, l’arbitro Victor Hugo Hurtado è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da due arresti cardiaci. Il fatto è avvenuto durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero della seconda divisione boliviana, finita 5-0 per i padroni di casa. Hurtado ha avuto un primo ...

Tragedia nel mondo del calcio : arresto cardiaco - muore un arbitro [DETTAGLI] : calcio sotto shock: nelle ultime ore è arrivata la notizia di un arresto cardiaco in campo per un arbitro boliviano. Il match di seconda divisione tra Always Ready e Oriente Petrolero (5-0), è stato funestato ieri dal dramma. Victor Hugo Hurtado, arbitro 32enne dell’incontro, è morto a causa di due arresti cardiaci, uno dei quali avvenuto in pieno gioco, al secondo minuto della ripresa. Tornato stanco nello spogliatoio ...

Tragedia in MotoGp - morto un marshall nella mattinata di Le Mans : i dettagli sull’accaduto : Terribile Tragedia nella mattinata di Le Mans: morto un marshall nella prima giornata del weekend di gara del Gp di Francia E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere dei tutte e tre le categorie, ma ad attirare l’attenzione è l’annuncio di una terribile Tragedia. Sui profili social della MotoGp infatti si legge che un marshall è ...

Migranti - nuova Tragedia nel Mediterraneo : morte oltre 60 persone : Al largo della Tunisia il più grave incidente da quando circa 117 persone erano decedute o andate disperse a metà gennaio...

Tragedia nello Stagnone - muore un tedesco mentre fa kitesurf : Oggi in questo angolo di Sicilia arrivano da tutto il mondo praticare questo sport che permette con una tavola, una imbracatura e una vela di "cavalcare" le onde guidati dal vento. Lo scorso anno, ...

Ciao Darwin - la battuta choc di Paolo Bonolis nella puntata della Tragedia : 'In questo studio...' : Ciao Darwin torna in onda dopo la pausa forzata in seguito alle polemiche per il concorrente gravemente infortunato e la puntata si apre con un comunicato di Paolo Bonolis a riguardo:'Ovviamente siamo ...

Ciao Darwin - la battuta choc di Paolo Bonolis nella puntata della Tragedia : "In questo studio..." : Ciao Darwin torna in onda dopo la pausa forzata in seguito alle polemiche per il concorrente gravemente infortunato e la puntata si apre con un comunicato di Paolo Bonolis a riguardo:"Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante.

Il Grande Torino scomparso nella Tragedia di Superga del 1949 - : Nell'incidente aereo del 4 maggio sparì una delle squadre più forti della storia del calcio italiano, capace di vincere cinque scudetti consecutivi e un Coppa Italia. A guidarli, il capitano Valentino ...

Migranti - Tragedia nel mar Egeo : 9 perone hanno perso lavita - tra loro anche 5 bambini : Un barcone diretto alle isole greche è affondato: hanno perso la vita almeno nove Migranti, 4 donne e 5 bambini. Altre cinque persone sono state soccorse, e altre tre risultano ancora disperse.Continua a leggere

Tragedia nel mondo del calcio - muore attaccante della Serie A turca : i messaggi di cordoglio per Sural : Josef Sural è morto a causa di un incidente mentre stava rientrando da una trasferta con la propria squadra: il mondo del calcio piange il giovane attaccante dell’Alyansport Un destino tragico quello che ha colpito Josef Sural, attaccante dell’Alyansport, squadra della Serie A turca. Il calciatore, che si trovava insieme ai compagni sul minibus che si è ribaltato nei pressi di Alanya, è morto dopo essere stato trasportato in ...