(Di lunedì 27 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 27 MAGGIOORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNOSOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, INOLTRE, A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA, INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE DALL’APPIA ALLA CASILINA A CAUSA DEI CURIOSI. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASILINA A PARTIRE DA VIA DI TORRENOVA SINO AL GRA: INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE PROPRIO SOTTO IL CAVALCAVIA DEL GRA. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO AL GRA VERSO IL CENTRO CITTÀ, E SULLA PONTINA DA POMEZIA SINO ALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’EUR IN VIALE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-05-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via Aurelia Antica traffico rallentato altezza con Via di Torre Rossa #luceverde - LuceverdeRoma : #roma #traffico #lavori - A91 Roma Fiumicino code tra Raccordo Anulare e Via della Magliana > Centro #luceverde -