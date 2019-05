optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Thenel 2019 per un unicoinin programma il prossimo 9. Il gruppo si esibirà al Fabrique sabato 9e iper assistere allo spettacolo saranno disponibili indalle ore 11:00 di mercoledì 29 maggio in anteprima esclusiva per gli iscritti My Live Nation.Isaranno disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 31 maggio.Il gruppo pop rock britannico torna nuovamente inper presentare al pubblico i suoi ultimi successi. Bradley Simpson, James McVey, Connor Ball e Tristan Evans, nel corso della loro carriera hanno collaborato con numerosi artisti e aperto i concerti di noti cantanti internazionali come The Wanted, Little Mix, Demi Lovato, Selena Gomez e Taylor Swift.Sostenuti dai colleghi internazionali e dal pubblico, i The...

hellovodkax : i the vamps fanno un'unica tappa in Italia a milano e io sono tipo così: @TheVampsband - OptiMagazine : The Vamps a Milano, un concerto in Italia a novembre: biglietti in prevendita - luckytroyex : Tornano i The Vamps a Milano AAAAAAA -