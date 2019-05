Shock in Vaticano per l' onda sovranista | ma il Papa non cambia registro | prima gli ultimi

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Lei mi chiede: che farà adesso il? E io le rispondo: continuerà a fare i suoi discorsi a favore di chi è emarginato, per gli immigrati e per gli. Non è che undecide cosa fare in base ai sggi e tanto più ai voti elettorali. Tutti i Papi, figurarsi poiFrancesco”, sostiene con Huffpost un importante cardinale sotto il vincolo dell’anonimato. E infatti il giorno dopo (dalle caratteristiche di un vero e proprio “day after”), il successo elettorale in Italia di Matteo Salvini,Francesco è tornato con quattro differenti gesti nell’arco di mezza giornata a spiegare, ribadire e sottolineare che il “motto del vero cristiano ègli” . “Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere glial primo posto”, ha affermato ilnel testo ...

