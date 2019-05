Quagliarella re del gol | è il miglior marcatore della serie A

Rino Cesarano a Kiss Kiss Napoli : “Quagliarella ottima idea - ma bisogna convincerlo su delle cose - non è semplice - ecco perché” : Rino Cesarano, noto giornalista ha commentato le parole del presidente De Laurentiis nel giorno dei suoi 70 anni. Le sue parole : “70 anni, ma ha tante idee e sembra un ragazzino. Su Quagliarella però ci andrei cauto, è un’apertura anche di riconoscenza, di stima, ma da qui a dire che torna ce ne passa. Lui ha sofferto molto, un riscatto lo accetterebbe volentieri, ma si deve anche convincerlo ad accettare un certo ruolo, un ...

Napoli - De Laurentiis show : “voglio Quagliarella” - poi un’altra frecciata alla Juve ed annuncio sul futuro del club : E’ stata comunque una stagione buona per il Napoli, il club azzurro ha conquistato il secondo posto in campionato l’accesso alla prossima Champions League, adesso il club azzurro sta programmando la prossima stagione. Interessante intervista de ‘Il Corriere dello Sport’ al presidente De Laurentiis, tra presente e futuro indicazioni anche su Quagliarella. Ripensando alle gioie e ai dolori: le fa male ancora quello ...

VIDEO – Commovente addio di Pellissier : lascia il calcio - ma sarà il nuovo presidente del Chievo. Splendido abbraccio con Quagliarella : Pellissier dice addio al calcio giocato Sergio Pellissier si ritira dal calcio giocato dopo 19 anni passati con la maglia del Chievo Verona, Sergio Pellissier dice addio al calcio giocato.Lo aspetta un futuro da presidente dei clienti. L’attaccante del Chievo Verona, ha disputato oggi contro la Sampdoria, la sua ultima sfida allo stadio Bentegodi, al termine della stagione diventerà ufficialmente presidente dei clivensi. Oggi ...

Serie A – La Lega premia Quagliarella : è lui il miglior attaccante del campionato 2018/19 : Calcio, Serie A: Quagliarella miglior attaccante e Handanovic numero 1 dei portieri Il centravanti della Sampdoria Fabio Quagliarella è il miglior attaccante del campionato 2018/2019. Lo annuncia la Lega di Serie A in una nota. Il portiere più bravo è Samir Handanovic dell’Inter, tra i difensori la spunta Kalidou Koulibaly del Napoli, mentre Sergej Milinkovic-Savic prevale tra i centrocampisti. (Spr/AdnKronos)L'articolo Serie A ...

Quagliarella è l’apoteosi del centravanti di razza : I Top e i Flop della 35° giornata di Serie A Top Quagliarella (Sampdoria) con una doppietta, di buona fattura, raggiunge quota 25 nella classifica cannonieri. Spietato e cinico davanti al portieri, l’apoteosi del centravanti di razza. Un piacere vederlo giocare cosi, in questa seconda giovinezza sportiva. Zapata (Atalanta) stagione memorabile per il centravanti colombiano. Nel primo tempo ha due palloni giocabili, uno lo sbaglia, ...

Serie A - Quagliarella sempre più vicino al titolo di capocannoniere : quote irrisorie per l’attaccante della Samp : L’attaccante della Sampdoria guida la classifica con 25 reti, tre in più rispetto a Duvan Zapata dell’Atalanta Con una doppietta al Parma ha allungato ancora in cima alla classifica marcatori della Serie A e, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, Fabio Quagliarella è il grandissimo favorito nelle scommesse sul capocannoniere visti i 25 gol segnati. Mauro Locatelli/Laresse Il bomber della Samp è dato a 1,20 ...

Sampdoria - Quagliarella segna con la maglia del… Parma : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, spettacolo tra Parma e Sampdoria. Fabio Quagliarella segna il suo gol numero 24 in campionato su calcio di rigore e lo fa indossando la maglia… del Parma. Infatti Sampdoria e i ducali oggi sono scesi in campo a maglie invertite, si tratta di’Not Just Colours’, l’iniziativa con cui si è deciso di omaggiarsi a vicenda in onore del gemellaggio, ...

Fantacalcio - l'analisi della 32esima giornata : Pellegrini cresce - altro show di Quagliarella : La sorpresa di giornata arriva dalla Spal che rovina la festa scudetto alla Juventus: ai bianconeri bastava un punto per diventare Campioni d'Italia, ma a Ferrara trovano la seconda sconfitta in ...

Calcio - i migliori italiani della 32a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella decide il derby della Lanterna - Moise Kean continua a segnare : Treantaduesima giornata della Serie A di Calcio 2019 in cui la Juventus è stata costretta a rinviare la festa-Scudetto, ma dove abbiamo assistito a sfide di alto livello, con gli italiani assoluti protagonisti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le prestazioni degli azzurri in questo fine settimana. Iniziamo dalle sfide del sabato, e dall’ennesimo gol stagionale di Moise Kean, ormai punto fermo dell’attacco bianconero, mentre ...

Defrel e Quagliarella stendono il Grifone : la Lanterna è della Samp : Profumo d’Europa per la Samp che si aggiudica il derby della Lanterna. E’ stata una stracittadina a senso unico a

VIDEO Sampdoria-Genoa 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Defrel e Quagliarella decidono il derby della Lanterna : Il derby della Lanterna è blucerchiato: Defrel dopo 3′ e Quagliarella su rigore al 53′ danno i tre punti alla Sampdoria, che ora potrebbe addirittura fare un pensierino all’Europa League, mentre il Genoa ancora una volta non riesce ad uscire fuori falla zona rossa ed ora rischia di essere risucchiato nella bagarre. Highlights Sampdoria-Genoa 2-0 IL VANTAGGIO DI Defrel #Sampdoria 1:0 #Genoa | #SerieA | Day 32 | #Defrel ...

Sampdoria-Genoa - Prandelli : 'A Giampaolo toglierei Quagliarella' : Il primo derby della Lanterna di Cesare Prandelli . L'allenatore rossoblù, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, è sicuro di chi non vorrebbe avere come avversario: "Alla Sampdoria ...

Tutto pronto per il derby della Lanterna - Prandelli sincero : “alla Samp toglierei Quagliarella” : Le parole di Prandelli alla vigilia del derby della Lanterna: domani a Marassi la stracittadina genovese “Questa è la partita che tutti vorrebbero vivere e giocare. Si provano sensazioni forti ed emozioni che non vedo l’ora di vivere. Per me è il derby d’Italia perché convivono insieme contrasti e familiarità, perché si può essere nemici sportivamente ma con rispetto. Una atmosfera unica“. E’ pronto al derby ...