Pochettino | ' Pensare a cose che mi riguardano è un peccato | dopo avremo tempo di parlarne'

(Di lunedì 27 maggio 2019) La Juventus è stata eliminata ai quarti di Champions League ad opera dell'Ajax, nonostante ciò segue ancora con grande attenzione i tornei europei perché da essi potrebbe venir fuori il prossimo tecnico della panchina bianconera. Non è un mistero che tra i papabili per raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, ci siano Maurizio Sarri e Mauricio: il primo in forza al Chelsea disputerà la finale di Europa League contro l'Arsenal a Baku, il secondo sarà protagonista con il Tottenham al Wanda Metropolitano contro il Liverpool. Il tecnico degli Spurs, durante il media day, in vista dell'ultimo atto della Champions League ha dichiarato che adesso è fortemente concentrato sulla gara più importante della stagione perché c'è la possibilità di dare ai tifosi una gioia immensa.al suo futuro sarebbe grave in un momento in cui si potrebbe scrivere la pagina di ...

