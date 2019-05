Pirata della strada uccide motociclista e poi scappa | arrestato

romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Roma – È durata poco la fuga di unche la scorsa notte alle 3.30 circa, a Roma, in via Casilina, all’altezza del Grande raccordo anulare, si e’ dato alla fuga dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui e’ morto un ragazzo di 32 anni. La vittima era a bordo di una moto Yamaha 125 che ha impattato con una Ford Fiesta condotta dall’uomo, un cittadino di nazionalita’ albanese di 49 anni, pregiudicato. Ile’ stato rintracciato dagli agenti del reparto Volanti lungo la via Casilina all’altezza del quartiere di Giardinetti, non molto distante dal luogo dell’impatto. L’albanese, al momento del fermo, era in evidente stato di alterazione alcolica. Accompagnato presso gli uffici del commissariato Casilina, ile’ statoper omicidiole. Per i rilievi dell’incidente ...

