Piemonte | exit poll | Cirio centrodestra avanti con 45-49% | Chiamparino centrosinistra

Piemonte - exit poll : Cirio (centrodestra) in testa con 45-49% - Chiamparino (centrosinistra) al 36 - 5% : I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull'esito del voto in Piemonte, chiamato a rinnovare il...

Exit poll - Piemonte quarta Regione nel 2019 strappata dal centrodestra : Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte partirà oggi alle ore 14, me se i primi Exit poll venissero confermati si profilerebbe una nuova Regione strappata dal centrodestra al centrosinistra. Per gli Exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai è in testa il candidato Alberto Cirio, tra il 45% e il 49%, sul governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd) che è dato tra 36,5% e il 40,5%. Se domani i dati reali confermassero le anticipazioni, ...

Piemonte - Cirio in testa negli exit poll. La resa di Chiamparino : “Una vittoria netta” : In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Piemonte il candidato a governatore, Alberto Cirio del centrodestra, è nettamente in vantaggio ( con una forchetta del 45-49%) nei confronti di Sergio Chiamparino del centrosinistra ha una forchetta del 36,5-40,5%. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con ...

Exit poll elezioni Piemonte 2019 : Cirio nettamente avanti su Chiamparino : Exit poll elezioni Piemonte 2019: Cirio nettamente avanti su Chiamparino Secondo gli Exit poll delle elezioni Piemonte 2019 il candidato di centrodestra Alberto Cirio potrebbe diventare a breve il nuovo presidente della Regione. Stando agli Exit poll elaborati dal Consorzio Opinio Italia, infatti, Cirio avrebbe incassato tra il 45% e il 49% delle preferenze. Europee 2019: Exit poll Swg per La7 Exit poll elezioni Piemonte 2019: ...

Regionali Piemonte - gli exit poll : Cirio davanti a Chiamparino - centrodestra a un passo dal trionfo : Alla Regionali in Piemonte centrodestra avanti con Alberto Cirio. In attesa dello spoglio che comincerà lunedì pomeriggio, gli exit poll Opinio Italia per Porta a porta danno il candidato sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia tra il 45% e il 49%, con il governatore uscente Sergio Chiam

Elezioni amministrative 2019 - gli exit poll e i risultati : in Piemonte Cirio al 45-49% - Chiamparino 36 - 5-40 - 5% - M5s 12-16% : Il centrodestra si avvia a conquistare anche il Piemonte e assumere il controllo di tutte le Regioni del Nord. I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, alle 14, quando verranno aperte le urne, ma in base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato a governatore Alberto Cirio è in testa con una forchetta del 45-49%. Il centrosinistra ha affidato la resistenza al presidente della ...

Elezioni Regionali Piemonte - exit poll : Cirio (45-49%) in vantaggio su Chiamparino (36.5-40.5%) : ?Elezioni Regionali Piemonte: gli exit poll. In Piemonte si vota per eleggere il nuovo governatore e per rinnovare il consiglio regionale. I quattro candidati sono Sergio Chiamparino...

Exit poll Regionali Piemonte : il candidato di centrodestra Alberto Cirio vince - sconfitto Chiamparino : I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull’esito del voto in Piemonte, chiamato a rinnovare il presidente della Regione e il Consiglio regionale, arriva già dagli Exit poll. In testa, secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai c’è Alberto Cirio: il candidato del centrodestra è accreditato tra il 45% e il ...

Piemonte - exit poll : Cirio (centrodestra) in testa con 45-49% - Chiamparino (centrosinistra) al 36 - 5% : I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull'esito del voto in Piemonte, chiamato a rinnovare il...

Piemonte - primo exit poll presidente : 23.10 CIRIO 45,0-49,0 (Centrodestra) CHIAMPARINO 36,5-40,5 (Centrosinistra) BERTOLA 12,0-16,0 (M5S) BOERO 0,0-1,0 (Popolo famiglia) Copertura campione 80% Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

Elezioni regionali Piemonte 2019 : affluenza ed exit poll in diretta : Elezioni regionali Piemonte 2019: risultati, affluenza e exit poll in diretta PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 11.20 Segui anche la diretta TP delle Europee e delle Amministrative 2019 Oggi, domenica 26 maggio 2019 italiani chiamati alle urne per le Elezioni europee: sarà una giornata importante anche per i cittadini di oltre 3.800 comuni italiani e, in ...