Per Pedullà è fatta per Di Lorenzo Giovedì le visite mediche

(Di lunedì 27 maggio 2019) Per Alfredola trattativa per portare in azzurro Giovanni Diè conclusa ed è andata a buon fine. E’ il terzino dell’Empoli il primo acquisto del Napoli per la nuova stagione. Nelle ultime ore, scrivesul suo sito, c’erano anche state le ammissioni da parte del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi. “Operazione vicina ai dieci milioni, anche sotto quest’aspetto l’accordo era stato impostato. Programmate lepera Roma” Una plusvalenza importante per la squadra toscana che aveva acquistato Didal Matera per poco più di mezzo milione. L'articolo Perper DileilNapolista.

