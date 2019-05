Matteo Salvini | «Una sola parola | GRAZIE Italia!» Poi con il crocifisso in mano | «Ora si

attualitavip.myblog

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dagli exit poolemerge come il vincitore delle elezioni europee. Il leader della Lega non aspetta molto a scrivere sui social. “Una”. Cosìsui social commenta i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1° partito in Italia,”. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il 31%, il Pd tra il 21 e il 25%; M5s tra il 18,5 e il 22,5%, Fi tra l’8% e il 12% ed FdI sarebbe tra il 5 e il 7%. «Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. È un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia». Lo dichiara, nel corso di una diretta a Porta a porta, il capogruppo della lega alla Camera Riccardo Molinari. “Siamo il primo partito in Italia, adesso ...

