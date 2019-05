La memoria può essere manipolata a fini terapeutici per cancellare ricordi ansiogeni

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’ippocampo, una struttura del cervello grande quanto un anacardi, è la sede dove immagazziniamo i nostrie le nostre emozioni. Questa struttura è suddivisa in diversi domini, ognuno con una funzione distinta. In un articolo pubblicato su Current Biology, Ramirez e un team di collaboratori operanti alla Columbia University, hanno dimostrato che è possibile manipolare lain modo selettivo. Un giorno si potrebbe immaginare di intervenire sull'uomo andando ache generano ossessione. Un microchip a forma di anacardi Esperienze ed emozioni che accompagnano la nostra vita hanno un senso perché sono associate a dei. E questi vengono immagazzinati in una struttura del cervello che si chiama ippocampo. Dalla forma e grandezza di un anacardi. In questa struttura ci sono diverse regioni o domini che hanno funzioni distinte. Le regioni “dorsali” codificano ...

NicolaMorra63 : Ora tanti voglion mutare regole europee imposteci da una nota lettera della BCE, cui seguiron scelte politiche infe… - Michele_ADAPT : Primo Levi e l'idea di lavoro come quella attività attraverso la quale la persona può entrare in contatto con il se… - ZuscOni : @fulvioabbate dimostra sopratutto che l Itagliano ha memoria corta, vota per i suoi unici interessi ed è facilmente… -