La fusione Fca-Renault | dalla governance al ruolo dell’Italia | sei cose che si devono

Fca-Renault - è ufficiale la proposta di fusione. I francesi : “Ci interessa” : Come preannunciato, Fca presenta una proposta di fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Secondo la nota diffusa stamattina, la società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una m...

FCA-Renault - I francesi confermano l'interesse per la fusione : La Renault conferma il suo interesse a valutare nei dettagli la proposta di aggregazione alla pari presentata dal gruppo FCA. La posizione dell'azienda transalpina è stata esplicitata in un comunicato diffuso al termine di una riunione del consiglio di amministrazione a Parigi. Interesse per le opportunità della fusione. "Dopo un'attenta analisi dei termini della proposta amichevole di FCA, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ...

fusione tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

FCA-Renault - Mike Manley : sarà fusione da una posizione di forza : Il gruppo Fca ha inviato alla Renault una proposta di fusione partendo da una posizione di forza. E' questo uno dei passaggi chiave della lettera che l'amministratore delegato Mike Manley ha inviato a tutti i dipendenti per spiegare la logica e i contenuti più importanti del progetto di aggregazione annunciato stamattina. Un settore in radicale trasformazione. "Il nostro settore - esordisce il manager inglese - sta subendo la più ...

Fca-Renault - le Borse brindano alla fusione. Ma la Lega avverte : “Niente scherzi dai francesi” : Milano. “Ben venga l'accordo tra Fca e Renault purché ci siano sempre le fabbriche attive in Italia”. Così il viceministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, ha commentato la notizia dell'accordo allo studio tra le due case automobilistiche, confermato da un comunicato di Fca dopo le ind

fusione Fca Renault - La diretta : 09:14 In Borsa le azioni della Renault guadagnano il 16%09:10 Spunta una lettera di Mike Manley, ad del gruppo FCA, che comunica ai dipendenti le motivazioni della proposta di Fusione09:07 In Borsa le azioni del gruppo Fiat Chrysler Automobiles entrano agli scambi con un rialzo del 18,7%09:00 Aprono le Borse: i titoli del gruppo FCA e della Renault non fanno prezzo per diversi minuti08:00 Secondo la stampa transalpina, a Parigi inizia il cda ...

Fca-Renault - ecco la proposta di fusione : nuova società 50 e 50 - nessuna chiusura di stabilimenti : La proposta di fusione di Fca a Renault è ufficiale. La società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di...

Fca-Renault - ecco la proposta di fusione : nuova società 50 e 50 - nessuna chiusura di stabilimenti : La proposta di fusione di Fca a Renault è ufficiale. La società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di...

Fiat Chrysler Automobiles - Fca proposta per fusione con gruppo Renault : Fiat Chrysler Automobiles, Fca ha inviato una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una fusione

Fca : “Presentata proposta di fusione con Renault”. Nuova società - due soci al 50% e nessuna chiusura di stabilimenti : “Creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. Con questo obiettivo, Fca ha annunciato ufficialmente di aver presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault. Nella proposta inviata con una lettera non vincolante al colosso francese, l’ipotesi di ‘matrimonio‘ prevede una Nuova società detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura ...

Fca-Renault - ecco la proposta di fusione : nuova società 50 e 50 - nessuna chiusura di stabilimenti : La proposta di fusione di Fca a Renault è ufficiale. La società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di...

FCA propone fusione alla pari a Renault : Il Gruppo Renault conferma di aver ricevuto una proposta di fusione alla pari da parte di FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Come si legge in una nota “Il Consiglio di amministrazione si riunirà questa mattina per discutere della proposta. A seguito di questa riunione verrà pubblicato un comunicato stampa“. Redazione MotoriNoLimits L'articolo FCA propone fusione alla pari a Renault sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

FCA ha presentato una proposta di fusione con Renault : La società Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha presentato una proposta non vincolante di fusione a Renault. La proposta era stata anticipata ieri dal Fianncial Times e dal Wall Street Journal, ma né FCA né Renault avevano commentato l’indiscrezione. Con una nota pubblicata oggi, FCA ha confermato

Fca presenta proposta di fusione paritaria con Renault : Fca ha presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault “per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. La notizia era stata anticipata ieri dal Financial Times. L’ipotesi di ‘matrimonio’ contenuta nella proposta avanzata da Fca, inviata con una lettera non vincolante, prevede che la società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e ...