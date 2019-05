Il Sindaco di Pisa Michele Conti commenta i risultati delle elezioni

Arezzo-Pisa - clamoroso errore nella vendita dei biglietti : deve intervenire il Sindaco : biglietti del settore della stadio riservato ai tifosi di casa venduti per sbaglio ai supporter ospiti. E’ quanto accaduto per la gara Arezzo-Pisa, semifinale d’andata dei playoff di Serie C per salire di categoria. Un clamoroso disguido che ha costretto ad intervenire d’urgenza il sindaco, visto che la gara è in programma il 29 maggio. Alessandro Ghinelli, il primo cittadino, ha firmato un’ordinanza con cui sposta ...

Pisa - il Sindaco Conti scenderà in piazza contro la legalizzazione delle droghe : Raffaello Binelli Michele Conti, sindaco leghista di Pisa, fa sapere che sabato guiderà la contromanifestazione per dire no alla legalizzazione delle droghe leggere. E indosserà la fascia tricolore. Polemiche dalle opposizioni Quella di quest'anno sarà la diciannovesima edizione di CanaPisa, la manifestazione antiproibizionista a favore della legalizzazione delle droghe leggere. Le forze di centrodestra, da sempre contrarie, ...

Il Sindaco leghista di Pisa come la Contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare : il varo è fantozziano : “Capovaro, vado?”. “Vadi!”. Ha ricordato una celebre scena del Secondo Tragico Fantozzi, l’inaugurazione per l’apertura di un canale da parte del sindaco leghista di Pisa Michele Conti: il video, diffuso sui social da Selvaggia Lucarelli, mostra il primo cittadino che tenta senza successo di far infrangere una bottiglia contro una parete del canale, aiutato anche dal deputato del Carroccio Edoardo ...

Murales Sindaco Lega Pisa in t-shirt Che : Pisa, 13 APR - Il sindaco di Pisa, il leghista Michele Conti, raffigurato nei panni di un turista qualsiasi sul muro di via Dalmazia, nel cuore del centro storico Pisano, a due passi dalla celeberrima ...