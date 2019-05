I deputati sovranisti saranno 113

Matteo Salvini - in Europa i sovranisti resteranno minoranza. I dossier riservati : non superano i 130 deputati : "Più Salvini per dire basta all'Europa", basta "all'islam" e basta ai "barconi degli immigrati illegali", tuona Geert Wilders del Partito per la Libertà olandese mentre Marine Le Pen, anche lei ospite del leader della Lega in piazza Duomo a Milano sbotta contro i "nefasti venti della globalizzazione