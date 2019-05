Elezioni europee 2019 | commissariamento M5S in vista | fuori Di Maio?

Elezioni europee : Di Maio è il capo politico? Allora si dimetta : Come accade ogni volta che si assiste a un fallimento la catena di comando di un partito è chiamata a prendersi le proprie responsabilità. Se davvero Di Maio (e non Casaleggio) è il "capo politico" del Movimento 5 Stelle Allora si prenda la responsabilità del tonfo e si dimetta. Anzi, tanto che ci siete: eleggetelo democraticamente il prossimo. No?Continua a leggere

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte - su Tav e autonomia mandato chiaro : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Cosa succede al Governo Conte dopo i risultati delle Elezioni Europee : È una delle domande ricorrenti dopo il trionfo della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni Europee e il clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio: Cosa cambia in seno alla maggioranza che sostiene Giuseppe Conte? E si rischia davvero di aprire una crisi di Governo nel breve periodo? Domande cui è difficile rispondere, se non per ipotesi calibrate non solo sui numeri, ma anche sul Contesto generale. I numeri stavolta sono ...

Elezioni europee : la Lega è primo partito a Riace e Lampedusa : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito piu' votato alle Elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano. Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le europee: un dato sicuramente significativo se si considera la contrapposizione in atto tra i salviniani e lo stesso Lucano, che ...

Elezioni europee 2019 : risultati Italia - come cambia lo scenario del governo : Elezioni europee 2019: risultati Italia, come cambia lo scenario del governo I sondaggi di questi mesi avevano in parte previsto il risultato di questa tornata di europee. Tuttavia, dopo due settimane di blackout elettorale, secondo alcuni addetti ai lavori la Lega risultava in calo, anche se stabilmente in testa alle forze politiche, e il Movimento 5 Stelle in ripresa anche se comunque a rischio sorpasso “da sinistra”. Elezioni europee ...

Elezioni europee : Lega primo partito in Italia : Il partito nazionalista Italiano della Lega è destinato a conquistare la maggioranza dei seggi in Parlamento al Parlamento europeo, mentre il suo partner di coalizione a Roma, il Movimento 5 Stelle, ha visto un calo in sostegno. I risultati iniziali – con oltre la metà dei voti contati – hanno suggerito che la Lega avrebbe preso circa il 34% dei voti contro solo il 17% per il Movimento Cinque stelle (M5S) di sinistra – ...

Elezioni europee 2019 : i risultati del voto in Italia in diretta : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Dalla Lega al Pd : i candidati più votati alle Elezioni europee : Dal Capitano alla Iena, passando per l’ex Cavaliere. Ma anche l’ex sindaco, il procuratore nazionale antimafia e i nipoti dal cognome importante. Sono in molti gli europarlamentari che andranno - o torneranno - a Bruxelles forti delle tantissime preferenze ricevute nelle urne il 26 maggio. Il re è Matteo Salvini. Il nome del segretario - capolista in tutta Italia - che ha portato la Lega vicina ai 10 milioni di voti ...

Elezioni europee - Claudio Borghi e il messaggio a Luigi Di Maio e M5s : "Ora flat tax e sblocca cantieri" : "Che cosa cambia? Il messaggio non troppo velato del voto degli italiani è 'fare', procedere con una certa speditezza nella riforma fiscale nella direzione della flat tax, sbloccare i cantieri e non bloccarli: penso si andrà in questa direzione". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su