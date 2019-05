Eletti Pd europee 2019 | nomi candidati e preferenze | i seggi sicuri

Europee : Ciambetti - 'Eletti in Veneto difendano interessi intero Nordest' (2) : (AdnKronos) - "Saluto anche gli ex consiglieri, Mara Bizzotto e Toni Da Re che in Europa sono certo faranno un grande lavoro appassionato. A ben vedere, e visti i risultati personali e l’elevato numero di preferenze raccolte possiamo dire che il Consiglio regionale del Veneto è una ottima palestra e

Europee : Ciambetti - 'Eletti in Veneto difendano interessi intero Nordest' : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - “Ai colleghi consiglieri regionali in carica, come a quelli che sedettero qui a Palazzo Ferro Fini in passato e a tutti gli eletti che andranno a rappresentare la circoscrizione del Nordest nel Parlamento europeo esprimo i miei più sinceri auguri per un quinquennio ric

Elezioni europee - lo scrutinio in diretta : promossi ed Eletti anche Berlusconi e Calenda : I primi verdetti delle Elezioni europee: la Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china. In crescita Fratelli...