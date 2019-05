Effetto Greta | l’ondata dei Verdi che in Italia non esistono dalla Germania al Nord  

corriere

(Di lunedì 27 maggio 2019) I Green diventano il secondo partito ine Finlandia, il terzo in Francia e Irlanda, e avanzano in Danimarca, Olanda e Gran Bretagna. La coalizione ambientalista ottiene 70 seggi, il 18% in più, e diventa la quarta formazione a Bruxelles: ago della bilancia

