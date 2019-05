Dividendi totali per 1 | 6 miliardi Agnelli ricoperti d' oro da Elkann

affaritaliani

(Di lunedì 27 maggio 2019) Non c’è che dire: un 2019 d’oro per gli azionisti Fca. Ben 5,5di euro di, di cui 1,6diretti alla famigliale cui azioni di Fiat-Chrysler Automobilies sono racchiuse nella holding Exor. Fra ritorno alla distribuzione degli utili dopo un decennio, la cedola straordinaria staccata per l’operazione straordinaria di cessione di Magneti Marelli Segui su affaritaliani.it

zazoomnews : Dividendi totali per 16 miliardi Quanto distribuisce Fca ad Exor - #Dividendi #totali #miliardi #Quanto - Affaritaliani : Non c’è che dire: un 2019 d’oro per gli azionisti Fca #FCA #27maggio #Renault #Agnelli di @andreadeugeni LEGGI… -