Death Stranding in un nuovo teaser trailer che è l' ennesimo piccolo tassello del

Death Stranding - The Last of Us : Part 2 - Ghost of Tsushima : una delle esclusive PS4 potrebbe ricevere un trailer prima dell'inizio dell'E3 2019 : Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per una delle sue attese esclusive, Death Stranding, The Last of Us: Part 2 o Ghost of Tsushima.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo ...

The Last of Us Part II - Ghost of Tsushima e Death Stranding confermati come esclusive PS4 : Mentre iniziamo ad avvicinarci all'hardware di nuova generazione di Sony, alcuni fan si sono interrogati sullo stato dei "Big Three" del produttore che sono ancora in programma per PS4. I tre giochi in questione, The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima, sono tutti destinati ad approdare su PS4, ma ad ogni gioco manca ancora una finestra di lancio, perciò alcuni hanno iniziato a ipotizzare che forse potrebbero diventare titoli ...

Tetsuya Mizuguchi - creatore di Rex - è l'ultima persona ad aver visto Death Stranding : Le informazioni riguardo Death Stranding non accennano ad aumentare, eppure Hideo Kojima continua a mostrate il gioco a colleghi ed amici, riporta Dualshockers.L'ultimo della lunga lista di "celebrità" che hanno avuto il privilegio di vedere con i propri occhi il gioco allo stato dell'arte è Tetsuya Mizuguchi, creatore di Rex e di Tetris Effect.Il Tweet di Kojima in compagnia di Mizuguchi risale al 17 maggio. Tetsuya Mizuguchi stesso ha risposto ...

L'atteso Death Stranding sta per ricevere un nuovo trailer? : Come segnala IGN, probabilmente uscirà presto un nuovo trailer di Death Stranding, anche se non sappiamo quando.Hideo Kojima ha pubblicato una nuova foto sul suo account Twitter di due monitor, con uno schermo che mostra il logo Death Stranding e l'altro con alcuni software di editing video.L'immagine include lo stesso Kojima che sfoggia occhiali da sole con la schiena rivolta a entrambi i monitor. Con le figure di God of War in primo piano ...

Death Stranding avrà alcune delle meccaniche delle FOB di Metal Gear Solid V : Hideo Kojima ha svelato che Death Stranding prenderà in prestito alcune delle meccaniche del suo ultimo titolo, Metal Gear Solid V.Nello specifico, come riporta Comicbook, il boss di Kojima Productions ha spiegato che nella sua nuova opera saranno presenti alcuni degli aspetti che caratterizzavano le FOB.Per chi non lo sapesse, le FOB (Forward Operative Base) di MGS5 erano delle Mother Base satelliti, in cui era possibile impiegare staff e ...

Death Stranding : un nuovo personaggio verrà annunciato a breve? : Hideo Kojima entusiasma i fan di Death Stranding con un solo tweet nel quale fa riferimento al possibile reveal di un nuovo personaggio per il suo attesissimo gioco.Come riporta Gamerant, il celebre game designer nipponico ha condiviso una frazione di un nuovo poster di gioco con una breve descrizione in giapponese. Ciò che ha attirato l'attenzione dei fan è la posizione dei personaggi: in particolare il posizionamento di Lindsay Wagner e Troy ...

Death Stranding : un nuovo personaggio verrà annunciato? : Hideo Kojima galvanizza i fan di Death Stranding con un solo tweet nel quale fa riferimento alla rivelazione di un nuovo personaggio per il suo attesissimo gioco.Come riporta Gamerant, il celebre game designer nipponico ha condiviso una frazione di un nuovo poster di gioco con una breve descrizione in giapponese. Ciò che ha attirato l'attenzione dei fan è la posizione dei personaggi: in particolare il posizionamento di Lindsay Wagner e Troy ...

Un nuovo trailer per Death Stranding in arrivo tra un mese? : In occasione del Tribeca Film Festival, Hideo Kojima è salito sul palco e in compagnia di Geoff Keighley e Norman Reedus si è sbottonato sull'attesissimo Death Stranding.In particolare, riporta Gamepur, la discussione verteva sulle meccaniche di gioco, ma è anche stato citato un nuovo trailer, di potremmo presto avere notizie. Nello specifico, Kojima ha promesso che potremo vedere qualcosa di nuovo sul gioco entro un mese, per cui è possibile ...

Death Stranding su PC? Hideo Kojima non conferma né smentisce : Death Stranding è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori, nonché uno dei cavalli di battaglia della line-up di PS4. Ma sarà davvero un'esclusiva totale per la console ammiraglia di Sony?Come riporta DOSgaming, durante un'intervista al festival di Tribeca 2019 a Hideo Kojima è stato chiesto se in futuro Death Stranding arriverà anche su PC. Un quesito, che stranamente il game designer ha deciso di sorvolare senza dare una risposta, ...

Hideo Kojima e Norman Reedus svelano nuovi dettagli su Death Stranding : Hideo Kojima ha finalmente svelato qualcosa di più sulla natura di Death Stranding.Come riportato da VG247, al Tribeca Film Festival, Kojima assieme a Normad Reedus ha parlato del suo prossimo gioco."Death Stranding è un gioco di azione open world, ma è davvero qualcosa di nuovo" ha spiegato Kojima. "Ci sono tante cose che succedono nel mondo, in America e in Europa, tutti siamo connessi attraverso internet, ma allo stesso tempo siamo noi a non ...

Death Stranding? Due coltelli e Due piatti per descrivere uno dei concetti chiave : Death Stranding è un mistero su tutta la linea. Certo ci sono alcune piccolissime indicazioni sul gameplay (gioco action in terza persona) e le teorie a livello di setting e narrazione sono una marea, alimentate da dei trailer molto affascinanti e ben realizzati ma incredibilmente criptici (troppo per alcuni giocatori stufi di continui teaser privi di dettagli precisi).Se siete tra questi ultimi molto probabilmente non prenderete positivamente ...

Hideo Kojima ha fiducia in Google Stadia : nuovo gioco in streaming dopo Death Stranding? : L'annuncio ufficiale di Google Stadia ha dato inevitabilmente un pesante scossone all'intera industria videoludica. Libera dai limiti delle console tradizionali, la piattaforma del colosso di Mountain View - ancora sprovvista di prezzo e in uscita entro la fine del 2019 - è pensata per il gioco in streaming. E punta a interconnettere gamer, spettatori di YouTube e sviluppatori per poter così godere di molte acclamate produzioni su qualsiasi ...

Da The Last of Us 2 a Death Stranding - quali giochi PS4 usciranno su PS5? : Quando Naughty Dog ha annunciato The Last of Us 2, un po' tutto il popolo nerd si è ritrovato ad esultare. Naturale quando allo sviluppo troviamo gli stessi autori della saga di Uncharted, e quando abbiamo di fronte il sequel di uno dei videogame più apprezzati delle ultime due generazioni. Le avventure post-apocalittiche di Ellie e Joel sono infatti entrate di diritto nell'Olimpo videoludico, e l'idea di un secondo capitolo più "grosso, grande ...

Death Stranding in uscita sia per PS4 che PS5? : Come avrete avuto modo di vedere, in occasione di un'intervista con Wired, il progettista Sony Mark Cerny ha parlato dell'esistenza di titoli cross-gen in arrivo per la prossima console PlayStation. Ebbene, come possiamo vedere non sono mancati i riferimenti a Death Stranding, e alla domanda esplicita che chiedeva direttamente se l'ultima fatica di Hideo Kojima potesse rientrare tra i titoli cross-gen di Sony, un rappresentante Sony ha tagliato ...