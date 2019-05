Allenamenti a Ragusa per le ragazze vittime di tratta

quotidianodiragusa

(Di lunedì 27 maggio 2019) Garantire benessere per il corpo. E’ uno dei nuovi obiettivi del progetto Fari 3 attuato dalla cooperativa Proxima diper ledi

palermo24h : Allenamenti per il corpo e la mente per le ospiti vittime di tratta. Un progetto a Ragusa - CVS_Ragusa : Belle foto di questo ennesimo ventoso e freddo w.e. di maggio dai nostri Marco Begalli e Francesco Scagliola alle… -